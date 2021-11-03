Що буде з курсом долара у листопаді: прогнози експертів

Попри введення локдауну та загрозу енергетичної кризи, курс національної валюти після короткочасного зниження знову пішов угору. Так, за останній тиждень, з 27 жовтня, долар подешевшав на 13 копійок, а євро на 19 копійок. У середу, 3 листопада, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,29 грн за долар і 30,49 грн за євро. Гривня зміцнилася й на готівковому валютному ринку, подорожчавши на 10−15 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,22 грн, купити — по 26,41 грн; євро — здати по 30,27 грн, купити — по 30,59 грн. На думку експертів, упродовж листопада курс національної валюти може ще зміцнитися. Цікаво, що важливу роль у цьому процесі відіграють українські заробітчани.

«За минулий тиждень курс долара до гривні знизився в усіх сегментах валютного ринку на 0,2−0,6%, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, який встановлюється НБУ, знизився з 26,35 до 26,29 грн (-0,2%). Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей час знизилися з 26,43−26,45 грн до 26,27−26,29 грн (-0,6%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень упали з 26,34−26,53 грн до 26,24−26,42 грн (-0,4%). При цьому різниця між середніми курсами продажу та купівлі збереглася на рівні 0,7%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар у банках — близько 26,1−26,3 грн.

Якщо говорити про довгостроковий прогноз, то спочатку варто зазначити, що в жовтні гривня знову зміцнилася як до долара (одинадцятий місяць поспіль, з грудня минулого року), так і до євро (шостий місяць поспіль, з травня), причому падіння курсу євро виявилося суттєвішим. Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 26,5760 до 26,3265 грн (-0,9%). Курс євро за цей же час упав з 30,9810 до 30,5032 грн (-1,5%). Помітніше у порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане зі зниженням євро до долара на світовому валютному ринку.

При цьому з початку року долар знизився до гривні на 6,9%, а євро подешевшав до національної валюти на 12,2%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня посідає друге місце щодо зміцнення до долара з початку року після вірменського драма. За зміцненням у жовтні гривня посіла четверте місце, пропустивши вперед білоруський рубль, російський рубль та вірменський драм.

Серед подій жовтня слід зазначити закінчення роботи в Україні онлайн-місії МВФ. У разі погодження програми з Радою МВФ це відкриє дорогу для отримання траншу на 700 млн доларів. Чудовою підмогою для гривні стане й надання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на 600 млн євро.

У листопаді ми очікуємо на продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися у діапазоні 25,8−26,3 грн, євро — у діапазоні 29,7−30,3 грн", — прогнозує Вадим Йосуб.

Однак не всі експерти такі оптимістичні щодо зміцнення курсу гривні.

«У вівторок долар до гривні трохи ослаб, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ виходив на міжбанк з купівлею іноземних валют. Регулятор придбав на ринку близько 5 млн доларів. Торгова сесія вівторка щодо валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 26,32 грн, курс євро знизився до позначки 30,48 грн.

Мінфін України вчора провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано держоблігації у гривнях із термінами обігу 6, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців. До держбюджету було залучено 6,66 млрд грн. Середньозважена дохідність цих паперів залишилася практично без змін, через що нерезиденти проігнорували це розміщення. Ймовірно, закордонні інвестори чекають на нову статистику про споживчу інфляцію. Від динаміки зазначеного показника залежатиме рішення НБУ щодо облікової ставки. Аналітики JPMorgan у своєму останньому огляді спрогнозували зростання ключової ставки до 9,5% річних вже у 2022 році, що спричинить збільшення прибутковості ОВДП.

За повідомленням Нацбанку, заробітчани за перші 9 місяців нинішнього року перевели в Україну 10,33 млрд доларів, зростання надходжень щодо аналогічного періоду 2020 року склало 19,2%. Цей показник поступово зростає з 2015 року. Перекази трудових мігрантів стали одним з основних джерел іноземних валют для нашої країни. Це, своєю чергою, є підтримкою курсу гривні та стабілізує український ринок праці.

Вважаю, що до кінця поточного тижня гривня щодо долара опуститься до рівня 26,50 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки 30,95 грн", — вважає Андрій Гойлов.

Експерти зазначають, що на курс гривні можуть негативно вплинути складна енергетична ситуація в країні та зростання напруги на кордоні з Росією.

«На міжбанківському валютному ринку в середу, 3 листопада, курс гривні утримується близько 26,3 грн за долар, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Ринок відносно стабільний та малоактивний на тлі нових карантинних заходів та слабкої ділової активності.

Ринок перетравлює вчорашнє розміщення ОВДП, в якому нерезиденти, ймовірно, не брали участі, оскільки не було запропоновано достатньої дохідності. Напередодні Міністерство фінансів залучило 6,6 млрд гривень, найдовшими були п'ятирічні ОВДП з прибутковістю 12,75% річних. За підсумками вчорашнього дня портфель у гривневих ОВДП нерезидентів не змінився та становить 93,2 млрд гривень.

Також ринок перетравлює перестановки у Кабінеті міністрів України та інформацію про концентрацію збройних сил РФ біля кордонів України, що для нерезидентів підвищує ризики інвестицій.

Негативним чинником для гривні є складна енергетична ситуація в країні. Ще до настання холодів запаси вугілля на ТЕС суттєво знизилися і не дозволять пройти опалювальний період, у той час як Росія заблокувала постачання вугілля в Україну. Внаслідок цього Україна в аварійному порядку імпортувала електроенергію з Білорусі. Ми, як і раніше, вважаємо, що газо- та вуглетрейдери у разі виходу на валютний ринок можуть суттєво підтримати попит на валюту та викликати ослаблення гривні.

Водночас позитивною для гривні є зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі США підтвердили підтримку американською стороною суверенітету та територіальної цілісності України, а також заявили про намір зміцнювати українську енергобезпеку. Підтримку гривні надає також прогноз JPMorgan, який очікує на курс гривні до кінця року на рівні 26,3 грн за долар.

За нашими оцінками, курс гривні найближчим часом продовжуватиме утримуватися в діапазоні 26,25−26,3 грн за долар", — вважає Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що останнім часом банки дедалі частіше блокують як перекази грошей по банківській картці, так і рахунки клієнтів. Причому таке відбувається і в державних, і приватних банках. Як розповів «ФАКТАМ» керуючий партнер Консалтингової компанії «Фінансова студія» кандидат економічних наук Євген Невмержицький, ці обмеження запроваджуються через посилення контролю за сплатою податків, оскільки багато підприємців ведуть свій бізнес з використанням рахунків приватних осіб.

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