Для 600 тисяч українців знизили ціну на газ: кого це стосується

Уряд знизив ціну на газ для людей, які користуються послугами «Нафтогазу» як «постачальника останньої надії». Тепер такі споживачі платитимуть у жовтні та листопаді по 7,96 грн за кубічний метр. Про це 5 листопада під час години запитань до уряду заявив прем'єр -міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що протягом двох місяців люди мають обрати постійного постачальника газу, щоб ціна на блакитне паливо залишилася для них незмінною протягом усього опалювального сезону.

Нагадаємо, зараз 600 тисяч українців є клієнтами «Нафтогазу» як «постачальника останньої надії».

Денис Шмигаль також додав, що завдяки річним контрактам ціна на газ для українців залишатиметься незмінною протягом усього опалювального сезону.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року можуть суттєво зрости тарифи на доставку газу. Облгази хочуть збільшити ціну на розподіл газу у 2−4 рази.

При цьому в Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг наразі не вбачають економічно обґрунтованого підвищення ціни на доставку газу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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