Коли ФОП не може працювати на «спрощенці»: названо причину

Фізособи-підприємці, які попрацювали на спрощеній системі оподаткування, відмовилися від неї, а тепер знову хочуть зареєструватися «спрощенцями», не зможуть цього зробити до кінця року. Про це ФОПам нагадала Державна податкова служба.

«Підприємець, який у поточному році повторно реєструється як ФОП і до цього вже перебував на спрощеній системі оподаткування, до кінця поточного року зможе перебувати лише на загальній системі, оскільки вже скористався своїм правом на застосування спрощеної системи цього року. Стати платником єдиного податку такий підприємець зможе лише з 1 січня наступного року», — пояснюють податківці.

Для ФОПа, який зареєструвався «спрощенцем» повторно, процедура звітності не змінюється. Єдиний внесок також сплачується за звичною процедурою — до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Для тих, хто зареєструвався в першому кварталі 2022 року, сплатити внесок потрібно буде до 20 квітня.

Нагадаємо, податкова підготувала роз'яснення, скільки податків і коли мають вносити фізособи-підприємці. Щодо єдиного соціального внеску, то передбачені випадки, коли його можна не сплачувати.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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