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Як оформити податкову знижку та повернути частину сплачених податків: названо умови

6:30 8 листопада 2021
Як оформити податкову знижку та повернути частину сплачених податків: названо умови

Україці-платники податків мають право на податкову знижку і можуть повернути частину сплачених податків, проте лише за підсумками року. Про це у колонці для НВ Бізнес нагадав співголова Комітету Американської торгової палати в Україні, менеджер із питань фіскального регулювання Філіп Морріс Україна Михайло Поляков.

Податкову знижку вам оформлять за умов:

  • якщо ви є резидентом України;
  • маєте реєстраційний номер облікової картки платника податку (або дозвіл використовувати для податкових цілей реквізити паспорта);
  • отримуєте офіційну заробітну плату.

При цьому підприємці на повернення частини сплачених податків права не мають.

Ви отримаєте податкову знижку у випадку, якщо протягом року витратили кошти на:

  • виплату відсотків за іпотечним кредитом;
  • благодійні внески;
  • оплату навчання;
  • репродуктивні технології;
  • пенсійні внески;
  • встановлення газобалонного обладнання;
  • будівництво доступного житла;
  • оренду житла (для переселенців із тимчасово окупованих територій);
  • допомоги лікарням для запобігання поширенню коронавірусу (тільки за 2020 рік).

Ключовим для отримання податкової знижки є заповнення та подання до 31 грудня 2021 року (включно) декларації про майновий стан та доходи (наприклад — через електронний кабінет платника податків за допомогою електронного цифрового підпису).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто з ФОПів звільняється від сплати єдиного соціального внеску «за себе».

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