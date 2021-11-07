Як оформити податкову знижку та повернути частину сплачених податків: названо умови
Україці-платники податків мають право на податкову знижку і можуть повернути частину сплачених податків, проте лише за підсумками року. Про це у колонці для НВ Бізнес нагадав співголова Комітету Американської торгової палати в Україні, менеджер із питань фіскального регулювання Філіп Морріс Україна Михайло Поляков.
Податкову знижку вам оформлять за умов:
- якщо ви є резидентом України;
- маєте реєстраційний номер облікової картки платника податку (або дозвіл використовувати для податкових цілей реквізити паспорта);
- отримуєте офіційну заробітну плату.
При цьому підприємці на повернення частини сплачених податків права не мають.
Ви отримаєте податкову знижку у випадку, якщо протягом року витратили кошти на:
- виплату відсотків за іпотечним кредитом;
- благодійні внески;
- оплату навчання;
- репродуктивні технології;
- пенсійні внески;
- встановлення газобалонного обладнання;
- будівництво доступного житла;
- оренду житла (для переселенців із тимчасово окупованих територій);
- допомоги лікарням для запобігання поширенню коронавірусу (тільки за 2020 рік).
Ключовим для отримання податкової знижки є заповнення та подання до 31 грудня 2021 року (включно) декларації про майновий стан та доходи (наприклад — через електронний кабінет платника податків за допомогою електронного цифрового підпису).
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