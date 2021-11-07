Як оформити податкову знижку та повернути частину сплачених податків: названо умови

Україці-платники податків мають право на податкову знижку і можуть повернути частину сплачених податків, проте лише за підсумками року. Про це у колонці для НВ Бізнес нагадав співголова Комітету Американської торгової палати в Україні, менеджер із питань фіскального регулювання Філіп Морріс Україна Михайло Поляков.

Податкову знижку вам оформлять за умов:

якщо ви є резидентом України;

маєте реєстраційний номер облікової картки платника податку (або дозвіл використовувати для податкових цілей реквізити паспорта);

отримуєте офіційну заробітну плату.

При цьому підприємці на повернення частини сплачених податків права не мають.

Ви отримаєте податкову знижку у випадку, якщо протягом року витратили кошти на:

виплату відсотків за іпотечним кредитом;

благодійні внески;

оплату навчання;

репродуктивні технології;

пенсійні внески;

встановлення газобалонного обладнання;

будівництво доступного житла;

оренду житла (для переселенців із тимчасово окупованих територій);

допомоги лікарням для запобігання поширенню коронавірусу (тільки за 2020 рік).

Ключовим для отримання податкової знижки є заповнення та подання до 31 грудня 2021 року (включно) декларації про майновий стан та доходи (наприклад — через електронний кабінет платника податків за допомогою електронного цифрового підпису).

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