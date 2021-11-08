В Україні майже 20 банків почали блокувати рахунки за борги: що робити, якщо гроші більше не доступні

Кількість банків, які почали автоматично блокувати рахунки боржників, збільшилася до 18-ти.

Як повідомляє «Мінфін», рахунки громадян блокують на вимогу державних та приватних виконавців наступні банки:

ПриватБанк;

Універсал Банк;

Оксі банк;

Таскомбанк;

Індустріалбанк;

Банк Восток;

Прокредит Банк;

Банк Львів;

Райффайзен Банк Аваль;

Кредобанк;

ОТП Банк;

Ідея Банк;

Метабанк;

Український капітал;

Анропросперіс банк;

Укрсіббанк;

Радобанк.

Зазначається, що періодично трапляється так, що на рахунку боржника блокуються не лише кошти, які він заборгував, а й весь рахунок.

«Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться у банку. Від того, як оформлено документ про арешт коштів, залежить, чи будуть заарештовані всі кошти або лише їхня частина. Так, якщо виконавець вказав суму та на рахунку достатньо коштів, то буде заарештовано лише цю суму коштів. Якщо коштів недостатньо або виконавець не вказав точної суми, що підлягає арешту, можуть бути заарештовані кошти на всіх рахунках боржника» , — зазначала начальниця управління НБУ із захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Якщо у людини заблоковано рахунок, то їй слід направити письмову вимогу про відміну визначення виконавцю з цього провадження. А якщо він не відповість — підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або якщо провадження веде приватний виконавець, — скаргу на Раду приватних виконавців. А також подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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