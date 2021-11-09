З чого складається сума пенсії: експерт розповів, як самостійно перевірити правильність розрахунку виплат від ПФУ

В Україні багато сьогоднішніх пенсіонерів, які пропрацювали все своє життя та мають великий стаж, отримують мізерні пенсії, трохи більше за прожитковий мінімум для непрацездатних громадян.

Згідно з офіційною статистикою Пенсійного фонду, найпоширеніша виплата пенсії в Україні від 2000 до 3000 гривень. Її одержують близько 4 млн людей. У середньому стільки ж становить вартість комунальних послуг за місяць.



Незалежний консультант Сергій Коробкін ще раз нагадує, як самим розрахувати суму пенсії, щоб переконатися, що сума правильна, пише «На Пенсії».

Як відомо, основний розмір пенсії визначається як добуток середньої зарплати по країні, індивідуального коефіцієнта зарплати та коефіцієнта стажу.

Як приклад, юрист наводить звернення з Миколаївської області 80-річного інваліда ІІІ групи з робочим стажем у 37 з половиною років.



У цьому випадку коефіцієнт стажу становить 0,37500, що відповідає 37 рокам та 6 місяцям стажу. Основний розмір пенсії у такому разі становить 37,5% від зарплати.

Зарплату читача враховано за період з 1 грудня 1976 року по 30 листопада 1981 року на підставі наявних довідок. Індивідуальний коефіцієнт зарплати становить 1,59317. Тобто його зарплата була майже на 60% вищою, ніж середня по країні в ті роки (на 59,3%).

Далі індивідуальний коефіцієнт зарплати множиться на 5426,60 гривні. Це середня зарплата за 2014−2016 роки (3764,40 грн), яка проіндексована кілька разів у 2019−2021 роках.

Зазначена сума (5426,60 гривні) з 1 березня 2021 року застосовується для розрахунку більшості пенсій, призначених до 2018 року.

Таким чином, основний розмір пенсії на сьогодні: 5426,60×1,59317×0,37500 = 3242,06 грн

Суму виплати можна порахувати за формулами, наведеними у законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»:

- формула основного розміру пенсії — за статтею 27 закону;

- коефіцієнт стажу — за статтею 25;

- зарплата та її індивідуальний коефіцієнт — за статтею 40;

- індексація зарплати — за статтею 42.

Оскільки основний розмір пенсії після березневої індексації має становити 3242,06 гривні, то загальний розмір пенсії читача з 1 липня 2021 року становитиме 4030,97 гривні, у тому числі:

- основний розмір пенсії за віком — 3242,06 гривні;

- доплата за 12 років понаднормативного стажу — 222,48 гривні (1854 грн. х 12%, де 1854 грн — розмір прожиткового мінімуму, встановленого з 1 липня 2021 року);

- надбавка особам 80 років та старшим (на підставі постанови Кабміну від 16 вересня 2020 року № 849) — 500 гривень;

- надбавка дітям війни (на підставі постанови Кабінету Міністрів від 28 грудня 2011 року № 1381 зі змінами від 25 березня 2014 року) — 66,43 гривні.

Частина надбавок, які виплачували у 2011 році у зв'язку з індексацією, сьогодні вже не встановлюються.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, у яких випадках період безробіття буде зарахований до трудового стажу.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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