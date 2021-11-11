В Україні планують продовжити дію карток Ощадбанку для пенсіонерів, які проживають на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, хоча на даний момент вони дійсні до 1 січня 2022 року. У цьому Facebook запевнила представниця України в соціально-економічній підгрупі ТКГ Вікторія Страхова.

За її словами, «представник» ОРЛО на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ також анонсував полегшення вимог для мешканців ОРЛО, які перетинають лінію на КПВВ «Сторінка Луганська». За його словами, раніше введені обмеження буде скасовано, хоча перетинати в такому режимі можна буде лише раз на місяць.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив порядок виплат заборгованостей за пенсіями жителям ОРДЛО, хоча станом на квітень 2021 року в Пенсійному фонді було враховано понад 76 млрд гривень пенсій, які не отримали пенсіонери, що не стали на облік на підконтрольних уряду територіях.

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