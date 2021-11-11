В Україні збільшилася зарплата в одній з галузей економіки: скільки платять

В Україні не лише дорожчають харчові продукти, попри гарні врожаї, а й зростає зарплата в аграріїв та виробників харчових продуктів. Про це йдеться у сюжеті «1+1».

Так, за даними Міністерства аграрної політики, за рік зарплата працівників, зайнятих у сільському господарстві, зросла на 18% та становила близько 12 тис. грн. Підвищення відчули у Івано-Франківській, Тернопільській, Луганській, Львівській та Київській областях.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла зарплата робітників у сфері виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Виплати зросли на 14,2% до 12,5 тис. грн.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2021 року зросла, у порівнянні з вереснем 2020 року, на 18,7% — до 14 тис. 239 грн.



Найбільше отримували працівники у столиці — понад 20 тисяч. Найнижчий рівень доходу зафіксували у Чернівецькій, Чернігівській та Херсонській областях. Там середня зарплата становила 11 тисяч гривень.

В уряді прогнозують, що до кінця 2022 року середньомісячна зарплата має становити 17 тисяч грн.



Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні хочуть кардинально змінити оплату праці у державних органах. У документі, розробленому Національним агентством з питань держслужби, передбачено запровадження уніфікованої класифікації посад держслужбовців, а також зміниться підхід до нарахування зарплати, надбавок та премій.

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