Перерахунок пенсій у грудні: стало відомо, кому додадуть до виплат 1560 грн

З 1 грудня в Україні підвищується мінімальна зарплата до 6500 грн, а відтак і мінімальна пенсія. Мінімальна пенсія (прожитковий мінімум для непрацездатних) збільшиться з 1854 грн до 1934 грн.

У зв'язку з цим деякі категорії пенсіонерів матимуть додаткові виплати до пенсій, пише Gsminfo.



Тим, хто одержує мінімальну пенсію, нарахують доплату у розмірі 156 грн.



Найбільшу доплату 1560 гривень отримають ті українці, які отримують максимальну пенсію, тобто 10 мінімальних.

Таких в Україні є 3%. Це люди, які отримували зарплату в кілька разів вищу за середню по Україні та які сплачували чималі страхові внески.

Крім того, 60-річні українці, які цього року підуть на пенсію за наявності необхідного робочого стажу, отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 2600 грн.

Приблизно по 400 грн. отримають пенсіонери, чиї пенсії становлять від 3000 до 5000 грн.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розраховують, що середній розмір пенсії у 2022 році в Україні становитиме 4000 грн.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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