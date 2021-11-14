26.10 / 26.32 29.78 / 30.15
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Перерахунок пенсій у грудні: стало відомо, кому додадуть до виплат 1560 грн

21:43 14 листопада 2021
люди

З 1 грудня в Україні підвищується мінімальна зарплата до 6500 грн, а відтак і мінімальна пенсія. Мінімальна пенсія (прожитковий мінімум для непрацездатних) збільшиться з 1854 грн до 1934 грн.

У зв'язку з цим деякі категорії пенсіонерів матимуть додаткові виплати до пенсій, пише Gsminfo.

Тим, хто одержує мінімальну пенсію, нарахують доплату у розмірі 156 грн.

Найбільшу доплату 1560 гривень отримають ті українці, які отримують максимальну пенсію, тобто 10 мінімальних.
Таких в Україні є 3%. Це люди, які отримували зарплату в кілька разів вищу за середню по Україні та які сплачували чималі страхові внески.

Читайте також: Купівля недостатнього стажу для пенсії: де укласти договір

Крім того, 60-річні українці, які цього року підуть на пенсію за наявності необхідного робочого стажу, отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 2600 грн.

Приблизно по 400 грн. отримають пенсіонери, чиї пенсії становлять від 3000 до 5000 грн.

Читайте також: Додаткові виплати: як враховується стаж та хто отримає збільшення до пенсії у 2022 році

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розраховують, що середній розмір пенсії у 2022 році в Україні становитиме 4000 грн.

Фото: https://ua.depositphotos.com

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

Пенсії в Україні

Не менше 30 років стажу: кому та як підвищать пенсії з 1 грудня

пиріг

Рецепт знаменитого цвєтаївського пирога: готується виключно зі сметаною та з великою кількістю яблук

Пенсії в Україні

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.