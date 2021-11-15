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Пенсію підвищать не всім: стало відомо, хто може розраховувати на збільшення виплат у грудні

7:58 15 листопада 2021
пенсіонери

Цього року на українських пенсіонерів очікує ще одне підвищення пенсійних виплат. Пов'язано воно з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно, збільшиться і мінімальна пенсія, повідомляють на сайті Пенсійного фонду.

65-річні пенсіонери та старші, які мають необхідний страховий стаж, отримають 2600 гривень. Для жінок необхідно мати 30 років стажу, для чоловіків — 35.

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Крім того, збільшаться індивідуальні доплати за наднормативний стаж, надбавки.

Перерахунок відбудеться автоматично. Пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду.

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Нагадаємо, в уряді розраховують, що з 2022 року середня пенсія в Україні становитиме 4 тисячі гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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