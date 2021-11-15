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Гроші

Накопичувальна пенсія: деякі українці зможуть забирати невеликі суми одноразово

19:59 15 листопада 2021
гроші

Система накопичувальних пенсій, що запроваджується в Україні, може зацікавити не лише молодь до 35 років, а й тих, кому до пенсії залишилося 10−15 років. Участь у накопиченнях майбутньої пенсії можуть брати навіть 55-річні, і є механізм, щоб зацікавити таких осіб новою системою. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Іноді кажуть, що людина віком 50 або навіть 55 років просто не встигне накопичити значну суму для щомісячної виплати. Безперечно, це так. Але для таких випадків ми передбачили, що невеликі суми накопичень людина зможе забрати при виході на пенсію одноразово», — пояснила міністр. Це може бути корисним, якщо гроші потрібні терміново, наприклад, на лікування.

Голова Мінсоцполітики наполягає, що учасниками обов'язкової накопичувальної пенсійної системи «мають бути всі працюючі люди».

Про те, хто і як поповнюватиме накопичувальний пенсійний рахунок, в інтерв'ю Марини Лазебній «ФАКТАМ» «Ми взяли гарний темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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