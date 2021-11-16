Залишилось три дні: ФОПам нагадали про штрафи за «прострочення» за єдиним податком

У Державній податковій службі, яка раніше склала інструкцію з підказками фізособам-підприємцям щодо сплати єдиного податку, розповіли, що буде у разі несвоєчасної сплати.

У ГУ ДПС у Києві нагадали, що платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Нарахування пені починається, зокрема:

при нарахуванні контролюючим органом податкового зобов'язання у випадках, не пов'язаних із проведенням перевірки, або при нарахуванні контролюючим органом грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов'язання;

при нарахуванні суми грошового зобов'язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок — після закінчення 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання.

«Згідно з абзацами першим та третім п. 129.4 ст. 129 ПКУ на суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, якщо її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день. На суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день», — йдеться у повідомленні.

Тим часом AIN нагадує, що з 1 січня для ФОП почали діяти нові ліміти, прив'язані до мінімальних зарплат. Для третьої групи з розрахунку мінімальної зарплати на рівні 6000 грн. ліміти зросли з 7 000 000 до 7 002 000 грн. Якщо ФОП перевищить встановлений ліміт, то сума перевищення оподатковується 15%, також йому доведеться перейти на загальну систему оподаткування.

Ставку єдиного податку (ЄП) для ФОП першої групи встановлено у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2021 року (до 10%). Ставка ЄП для ФОП третьої групи — 5% та 3% (для платників ПДВ). ЄСВ — 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Нині «мінімалка» — 6 000 грн, з 1 грудня — 6 500 грн.

Мінімальний страховий внесок за ЄСВ: січень — листопад (6000*22%) = 1320 грн; грудень (6500 * 22%) — 1430 грн.

А 19 листопада настає термін сплати ЄП за ІІІ квартал 2021 року.

Раніше у податковій, з урахуванням того, що з 1 січня 2022 року розширюється коло суб'єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців), які мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) та (або) програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО), роз'яснили, чи стосується це самозайнятих осіб.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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