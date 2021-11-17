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Пенсійному фонду не вистачає грошей: Лазебна пояснила, що буде із виплатами

10:14 17 листопада 2021
Пенсія

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна відповіла на запитання, чи вчасно виплачуватимуть пенсії на тлі інформації про брак коштів у Пенсійному фонді.

«Точно всі виплачуватимуть вчасно! Якщо в якийсь момент відбувається тимчасовий розрив між надходженням коштів від ЄСВ та необхідністю виплатити пенсії, то Пенсійний фонд бере казначейську позику, а потім, коли надходять кошти, її погашає. Таким чином ПФУ балансує» , — заявила вона в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

Вона нагадала, що до кінця 2021 року заплановано ще два етапи підвищення пенсій для окремих категорій пенсіонерів — мінімальних пенсій, надбавок та підвищення до пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму та мінімальних пенсійних виплат для людей віком від 65 років, які мають стаж 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно.

«Це завершальні етапи комплексної програми підвищення пенсій, яку ми реалізували цього року. За її результатами до кінця року середня пенсія перевищить 4 тисячі гривень», — заявила Лазебна.

Повний текст інтерв'ю з міністеркою соцполітики «Для кого збільшать соцнорми субсидії, коли мінімальна пенсія досягне 4 тисяч гривень: пояснює Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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