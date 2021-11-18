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Гроші

Українцям повернуть на карту частину сплачених податків: як отримати гроші та до якого терміну потрібно встигнути

9:46 18 листопада 2021
розрахунок

Українці за підсумками року мають право повернути частину своїх сплачених податків, тобто отримати податкову знижку.

Щоб оформити податкову знижку, потрібно бути резидентом України та отримувати офіційну зарплату, пише gsminfo.

Обов'язковою умовою також є те, що товари чи послуги мають бути придбані у вітчизняних підприємств. Витрати слід підтвердити квитанціями, чеками, договорами тощо.

Знижка дається, якщо людина витратила гроші на:
- виплату відсотків за іпотечним кредитом;
- благодійні внески;
- оплату навчання;
- медичні послуги;
- пенсійні внески;
- встановлення газобалонного обладнання;
- будівництво доступного житла;
- оренду житла (для переселенців з тимчасово окупованих територій).

Українці, які одержують дохід від підприємницької діяльності, не мають права повернути частину сплачених податків, оформивши знижку.

Розмір компенсації розраховується за такою формулою: витрачена сума помножити на 18%.

Щоб отримати компенсацію, потрібно звернутися до податкової за місцем реєстрації, заповнити декларацію, підтвердити витрати, за які можна отримати компенсацію.

Протягом 60 днів гроші мають прийти на банківський рахунок.

Звернутися за компенсацією за 2020 можна до 31 грудня 2021 року.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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