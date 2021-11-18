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Чи може «ФОП» працювати без відкриття рахунку у банку: у податковій зробили важливе пояснення

10:53 18 листопада 2021
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Фізичні особи-підприємці, для яких з 1 грудня зростуть суми податків та ЄСВ, у процесі господарської діяльності можуть проводити розрахунки як у безготівковій, так і у готівковій формі.

З юридичними особами розрахунки проводяться зазвичай через банк. Готівкою з підприємствами можна розраховуватись, якщо інше не встановлено законом, повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

ФОПи мають право відкривати поточні рахунки у будь-яких банках України для ведення своєї господарської (підприємницької) діяльності.

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Якщо ФОП або фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси), не планує працювати з підприємствами та отримувати оплату товарів та послуг від покупців через банк, то такий підприємець може не відкривати рахунок у банку.

При цьому сплата податків та зборів провадиться у готівковій або безготівковій формі, крім випадків, передбачених Податковим кодексом або законами, що стосуються митниці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1 січня 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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