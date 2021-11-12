Не лише зарплата та ЄСВ: які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1 січня 2022 року

З 1 грудня 2021 року в Україні збільшиться мінімальна заробітна платня до 6500 грн. Такою ж вона залишиться і на 1 січня 2022 року. Як наслідок, зростуть усі показники, пов'язані з мінімалкою, зокрема єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який мають сплачувати підприємці.

Мінімальний розмір внеску становитиме 1430 гривень — 22 відсотки від мінімальної зарплати. Про це нагадали у Київському обласному главку Державної податкової служби.



З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата стане 6700 грн, тоді мінімальний ЄСВ складе 1474,0 грн. (6700,0×22%).

Максимальна сума страхового внеску з 1 січня 2022 року складає 21450,0 грн. Її можна розрахувати так:

максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500,0×15 = 97500,0 грн.), звідси максимальна сума страхового внеску 21450,0 грн. (6500,0×15×22%). Тобто це максимальна сума ЄСВ, яка сплачується за умови, що сума отриманого застрахованою особою доходу становитиме 97 500 грн. на місяць та більше.

З 1 жовтня 2022 року максимальна сума страхового внеску становитиме 22110 грн. (6700,0×15×22%).

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2022 року — 2481,0 грн., з 1 липня — 2600,0 грн., з 1 грудня — 2684,0 грн.

Враховуючи зміни, фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку у 2022 році мають платити:

ФОПи I групи

ЄСВ — з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн.

- з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Єдиний податок — 248,10 грн. — не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року.

ФОПи II групи

ЄСВ — з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн.

- з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Єдиний податок — 1300,0 грн. — 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2022 року.

Податківці нагадують, що ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються місцевими радами.

ФОПи III групи

ЄСВ — з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн.

- з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Єдиний податок — 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

ФОПи на загальній системі оподаткування

ЄСВ (мінімальний) — з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 97500,0 грн. на місяць і більше.

- з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Доходи «ФОПів» на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору від чистого доходу. Усі доходи та витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю, мають бути документально підтверджені.

Нагадаємо, у податковій роз'яснили, хто з фізосіб-підприємців зможе з 1 січня 2022 року обійтися без реєстраторів розрахункових операцій.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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