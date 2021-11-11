Виробництво бензину та інші: у податковій пояснили, які види діяльності не може здійснювати ФОП на загальній системі оподаткування

В Україні підприємці можуть застосовувати як спрощену систему оподаткування, тобто сплачувати єдиний податок, так і загальну, яка передбачає, залежно від діяльності, цілий перелік податків та зборів.

У Харківському обласному главку державної податкової служби нагадали, які види діяльності заборонені для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Згідно з законом «Про підприємництво» заборонено:

- діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів, що здійснюється відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори»;

- діяльність, пов'язану з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому КМУ порядку, а також діяльність, пов'язану з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз. Вона може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій — також повними товариствами;

- діяльність, пов'язану з виробництвом бензинів моторних сумішевих або з додаванням (змішуванням) біоетанолу та/або біокомпонентів на його основі до вуглеводневої основи (бензинів, фракцій, компонентів тощо). Здійснюється підприємствами, перелік яких визначається КМУ;

- діяльність, пов'язану з виробництвом біоетанолу. Здійснюється суб'єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.

Нагадаємо, у податковій роз'яснили, які платежі та коли мають вносити фізособи-підприємці, що перебувають на «єдиному» податку, а також коли ФОПи можуть не платити ЄСВ «за себе».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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