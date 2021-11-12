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Тільки ФОПи першої групи: стало відомо, хто зможе не використовувати РРО з 1 січня

8:19 12 листопада 2021
ФОП

Фізичні особи-підприємці з 1 січня 2022 року будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Про це нагадали у Львівському обласному главку Державної податкової служби.

Податківці уточнюють, що обов'язкова наявність РРО залежить від моделі бізнесу, але реєстратор має бути у всіх ФОПів, якщо вони не належать до «спрощенців».

Тобто реєстратори повинні застосовувати ресторани, кафе, турагентства, туроператори, готелі, інтернет-магазини, продавці текстилю, магазини секондхенду тощо.

Якщо компанії працюють з фізособами-підприємцями та юридичними особами, то всі їхні розрахункові операції проводяться за допомогою банків. Отже, РРО з високою ймовірністю їм не знадобиться.

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Якщо ж угоди відбуваються здебільшого з роздрібної торгівлі, то РРО знадобляться обов'язково.

Не використовувати реєстратори розрахункових операцій можуть лише ФОПи 1-ї групи, уточнює «Бухгалтер».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що чекає на ФОПів, які не встановлять РРО до 1 січня.

Фото https://lv.tax.gov.ua/

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