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З 1 грудня зміниться мінімальний розмір ЄСВ: скільки потрібно буде заплатити

11:09 5 листопада 2021
Податки

В Україні з 1 грудня 2021 року підвищується розмір мінімальної заробітної плати — до 6500 гривень, що спричинить збільшення мінімальних пенсій, а також ставки єдиного соціального внеску.

У податковій зазначили, що мінімальний розмір у грудні становитиме 1430 гривень — 22 відсотки від мінімальної зарплати.

Фізичні особи — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від обраної групи повинні сплатити ЄСВ до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

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А «ФОПи», які обрали загальну систему оподаткування, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність — до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Остаточний розрахунок за календарний рік — до 10 лютого наступного року.

Таким чином мінімальний розмір єдиного внеску за IV квартал 2021 року становить 4070 грн. (Термін сплати 19 січня 2022 року).

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року для фізосіб-підприємців запроваджується обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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