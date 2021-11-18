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Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

19:56 18 листопада 2021
гроші

До кінця 2021 року пенсію підвищать двом категоріям пенсіонерів, а на 2022 рік заплановано 12 підвищень пенсії. У планах є індексація всіх пенсій без винятку 1 березня 2022 року. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Пенсія 1 грудня підвищиться як для тих, хто отримує мінімальну виплату, так і для тих, хто заробив необхідний страховий стаж.

«З 1 грудня збільшаться мінімальні пенсії через підвищення прожиткового мінімуму. Також, відповідно, буде перераховано надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, у тому числі надбавка за понаднормовий стаж. Друга група — це пенсіонери старше 65 років, у яких страховий стаж більше 30 років у жінок і більше 35 років у чоловіків. З 1 грудня мінімальна пенсійна виплата для них зросте з 2400 гривень до 2600 гривень», — пояснила міністр.

Лазебна не втрачає надії, що Рада встигне ухвалити закон про індексацію пенсій, і тоді в березні будуть перераховані виплати всім категоріям пенсіонерів. «Це дозволить виправити несправедливість, коли під час реформи 2017 року з механізму індексації виключили пенсії цілої низки людей — державних службовців, науковців, журналістів, військових» , — пояснила міністр.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року заплановано підвищити виплати пенсіонерам, які досягли 70-річного віку. Крім того, у 2022 році запроваджується новий розмір пенсій для ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Кому ще підвищать пенсії протягом року, читайте в інтерв'ю Марини Лазебній «ФАКТАМ» «Ми взяли добрий темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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