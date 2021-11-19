Оплата комуналки та зростання пенсій: деякі українці отримають підвищені виплати з 1 грудня

Більшість областей України вже перейшли до «червоної» карантинної зони, а тому субсидії на комунальні послуги мешканцям цих регіонів нараховуватимуться за особливим принципом. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» попередила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Для всіх регіонів, які увійшли до „червоної“ зони карантину, ми нараховуємо субсидії за збільшеними на 50% соціальними нормативами споживання на окремі комунальні послуги. Це основні послуги: опалення, електроенергія, підігрів води, газ для приготування їжі», — нагадала міністр.

Незалежно від того, у яких числах жовтня у регіоні стартував опалювальний сезон, субсидія за опалення буде нарахована за повний місяць. Якщо область увійшла до «червоної» зони наприкінці жовтня, то перерахунок буде проведено цього місяця.

Міністр заспокоює, що попри чутки про дефіцит Пенсійного фонду проблем з виплатою пенсій не буде — Пенсійний фонд сам покриє касовий розрив за рахунок казначейської позики. Грошей вистачить не лише на виплату нинішніх пенсій, а й на підвищення виплат з грудня.

«Точно всі виплачуватимуть вчасно… До кінця року ми проведемо ще два етапи підвищення пенсій для окремих категорій пенсіонерів — мінімальних пенсій, надбавок та підвищень пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму та мінімальних пенсійних виплат для людей віком понад 65 років, які мають стаж 30/35 років… До кінця року середня пенсія перевищить 4 000 гривень», — обіцяє міністр.

Про інші соціальні нововведення до року читайте в інтерв'ю глави Мінсоцполітики «ФАКТАМ» «Для кого збільшать соцнорми субсидії, коли мінімальна пенсія досягне 4 тисяч гривень: пояснює Марина Лазебна».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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