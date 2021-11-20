Чи зарахують пенсіонеру до трудового стажу догляд за людиною з інвалідністю

Українців часто цікавить, чи буде зараховано до страхового стажу період догляду за родичем-інвалідом. Так, до редакції видання На пенсії звернулася 65-річна пенсіонерка, яка проживає з 97-річною мамою та отримує за послуги з догляду за непрацездатним щомісячну виплату у 180 гривень.

«Чи зарахують до мого стажу період догляду за людиною похилого віку і чи може це вплинути на розмір моєї пенсії?» , — запитує вона.

Як виявилося, для того, щоб період догляду за старим був врахований у стаж, його опікун має бути непрацюючою, але працездатною особою, тоді як непрацездатним особам, у даному випадку пенсіонеру за віком, період догляду за 97-річною мамою не зараховується до страхового стажу та відповідно не впливає на розмір пенсії.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, у яких випадках українцям можуть відмовити у виплаті допомоги на поховання пенсіонера.

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter