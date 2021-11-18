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Гроші

Допомога на поховання пенсіонера: коли родичам можуть відмовити у виплатах

11:13 18 листопада 2021
гроші

У разі смерті пенсіонера родичам, які його поховали, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячної пенсії, яку отримував померлий на момент смерті. Але трапляються випадки, коли родичам відмовляють у допомозі на поховання, пише «На Пенсії».

Якщо в документах, які заявник подав до органу Пенсійного фонду для отримання допомоги на поховання, виявлено невідповідність у написанні прізвища, імені або по батькові пенсіонера з інформацією, яка є в базі даних одержувачів пенсій та копіях документів, що зберігаються у пенсійній справі, такі документи для виплати допомоги на поховання не приймають.

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Отримати допомогу родичі, що поховали, зможуть, якщо нададуть до Пенсійного фонду свідоцтво про смерть з виправленою помилкою в написанні прізвища, імені та по батькові пенсіонера або за рішенням суду.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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