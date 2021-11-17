Враховується зарплата за 60 календарних місяців поспіль: що робити пенсіонеру у разі втрати даних за якийсь період його трудової діяльності

Українці, які найближчим часом збираються оформлювати пенсію, цікавляться, що робити, якщо частину даних про їхній трудовий стаж або заробіток загублено.

До редакції «На Пенсії» звернувся чоловік, якому у 2022 році виповниться 60 років. На підприємстві йому видали довідку про зарплату за період, зазначений у трудовій книжці. За кілька років зарплата вказана у довідці з розбивкою по місяцях. А за два роки (1994−1995) — лише загальна сума, а за кожен місяць даних немає. Нині йому потрібні дані саме за 1994 рік.

Незалежний консультант Сергій Коробкін нагадав, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера або у разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року, незалежно від перерв.

Такий стаж потрібно підтверджувати довідкою про заробітну плату та первинними документами.



Тобто довідка про зарплату до 2000 року для нарахування пенсії зараз не є обов'язковою. Визначальним є заробіток після 2000 року.

Але якщо людина вважає, що у неї була гарна зарплата на початку дев'яностих, можна долучити довідку про зарплату за той час.

Тоді потрібна зарплата за 60 календарних місяців роботи поспіль. При цьому мають зберегтися первинні документи, на підставі яких її видано. Якщо у довідці за якісь місяці є прочерки, то ці місяці внесуть до електронної пенсійної справи, як місяці з нульовою зарплатою. Це, своєю чергою, може дуже негативно позначитися на підсумковому коефіцієнті зарплати при розрахунку пенсії.

У довідці про зарплату до 2000 року тепер мають бути зазначені назви первинних документів, на підставі яких її видано, їхнє місцезнаходження та адресу, за якою можна перевірити правдивість видачі такої довідки.

Юрист зазначив, що довідка про заробітну плату видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством або установою, де працювала людина.

Якщо такі підприємства ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств або архівними установами.

Коли архіви не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, що є в архівних фондах, без дотримання цієї форми.

При цьому людині потрібно переконатись, чи вигідно в принципі долучати до розрахунку дані про зарплату до 2000 року. Можливо, це робити не варто.



Нагадаємо, міністерка соцполітики Марина Лазебна запевнила, що попри те, що бувають періоди, коли у Пенсійному фонді виникає дефіцит коштів, на виплаті пенсій це не позначиться. У такі періоди фонд бере казначейську позику, а потім, коли надходять кошти, її погашає.

Повний текст інтерв'ю з міністеркою соцполітики «Для кого збільшать соцнорми субсидії, коли мінімальна пенсія досягне 4 тисяч гривень: пояснює Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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