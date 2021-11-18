Шукайте диплом та трудову: як студентам 80-х та 90-х домогтися включення навчання до трудового стажу

Українців, які зараз збираються на пенсію, цікавить, чи буде включено до їхнього трудового стажу навчання у вищих навчальних закладах, які вони закінчили у 90-х роках минулого століття.

До страхового стажу, який необхідний для нарахування пенсії, належать періоди, за які було сплачено страхові внески, та періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року. Крім того, до страхового стажу прирівнюють весь трудовий стаж, набутий до 01.01.2004, пояснює «Пенсійний кур'єр».

Таким чином, якщо людина навчалася у виші до 1 січня 2004 року на денній формі навчання, цей період зараховується до страхового стажу для призначення пенсії.

Навчання має підтверджуватись дипломом, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що містять дані про періоди навчання.

Крім того, у трудовій книжці має бути зроблено запис про навчання у виші.

Після 1 січня 2004 року періоди навчання в училищах, вищих, середніх та інших навчальних закладах до страхового стажу не зараховуються, оскільки учні та студенти не є застрахованими особами.

«ФАКТИ» розповідали, що робити пенсіонеру у разі втрати даних за якийсь період його трудової діяльності.

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