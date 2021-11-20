Залишився рівно місяць: як українцям встигнути отримати решту грошей від субсидії

Українці, які отримують житлові субсидії у безготівковій формі та повністю не витратили виділені гроші на оплату комунальних послуг, мають вивести залишки коштів.

«На пенсії» пише, що споживачі, які минулого опалювального сезону користувалися субсидією у грошовій безготівковій формі, можуть отримати залишок зекономлених коштів.

Після закінчення опалювального сезону залишки субсидії накопичуються на рахунку «Ощадбанку» для виплати житлової субсидії.

З 1 червня до 20 грудня ці гроші необхідно переказати на поточний рахунок, також відкритий в «Ощадбанку».

Якщо до 20 грудня субсидіант цього не зробить, кошти повернуться на рахунок Міністерства соціальної політики.

За потреби, уточнити інформацію про заощаджені кошти можна в управлінні соціального захисту населення.

Якщо субсидіант не має рахунку в «Ощадбанку», то до 19 грудня він може його відкрити, попередньо записавшись на прийом. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Процедура оформлення триватиме лише 15 хвилин.

Якщо на рахунку «Ощадбанку» значиться заборгованість, на нього не може бути перерахований залишок субсидії. У такому разі спочатку доведеться сплатити борг. Після погашення заборгованості залишок житлової субсидії буде автоматично зарахований до поточного рахунку протягом робочого дня.

«ФАКТИ» розповідали, як зміниться розмір субсидії зі збільшенням тарифів на комунальні послуги.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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