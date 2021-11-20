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Як зміниться розмір субсидії зі збільшенням тарифів на комуналку

9:50 20 листопада 2021
Субсидії

У 2022 році через підвищення тарифів на послуги ЖКГ зросте і розмір субсидій. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, пише НаПЕНСІЇ.

«Під час підвищення тарифів для одержувачів субсидій нічого не зміниться, все підвищення буде компенсовано збільшенням розміру субсидії. І для цього людині не потрібно нічого робити, приносити якісь документи — перерахунок буде виконано автоматично» , — зазначили у відомстві.

Якщо при підвищенні тарифів людина, виходячи з розміру свого доходу, стає претендентом на субсидії, вона може звернутися за її нарахуванням до органів соцзахисту. Вона може прийти особисто і подати документи або надіслати їх поштою. Також подати документи можна онлайн через сайт Мінсоцполітики.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабінет міністрів затвердив постанову, якою було внесено зміни до порядку та умов надання житлових субсидій.

Зазначимо також, що у разі звернення за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців після початку опалювального періоду субсидія призначається з початку такого опалювального сезону.

Ексклюзивний матеріал «Для кого збільшать соцнорми субсидії, коли мінімальна пенсія досягне 4 тисячі гривень: пояснює Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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