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У грудні в Україні заплановано два підвищення пенсій: хто отримає надбавку

22:30 24 листопада 2021
пенсія

З 1 грудня 2021 року під перерахунок пенсій підпадуть понад шість мільйонів пенсіонерів. Виростуть мінімальні пенсії, пенсії за віком та надбавки за кожен додатковий рік стажу.

Після підвищення прожиткового мінімуму зросте мінімальна пенсія з 1854 до 1934 гривень .

Після підвищення мінімальної зарплати зростуть пенсія за віком для осіб старше 65 років із повним страховим стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків). Пенсії за віком підвищаться з нинішніх 2400 грн до 2600 грн.

Разом із мінімальною пенсією трохи підвищаться надбавки за наднормативний стаж. Враховуючи, що за додатковий робочий рік доплата становить до 1% мінімальної пенсії, то з 1 грудня кожен рік понад встановлену норму стажу додаватиме до пенсії не 18,54 грн, а 19,34 грн.

Нагадаємо, у 2022 році мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років має становити 3000 гривень. Докладно про це в інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної «ФАКТАМ».

Фото pixabay.com

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