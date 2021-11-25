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Гроші

Щоб не платити цілий рік: у «Нафтогазі» підказали, як можна «зіскочити» з тарифу «Річний»

22:27 25 листопада 2021
Тарифи на газ

У компанії «Нафтогаз України», яка оголосила про підвищення тарифу на газ для деяких категорій споживачів з 1 грудня 2021 року, повідомили, які тарифи на підключення наразі доступні.

Так, одна із клієнток компанії поцікавилася у Facebook про те, чи можна перейти з тарифу «Річний» на тариф «Комфортний».

«А чи можна перейти з Річного тарифу на Комфортний (річний закінчується 31 грудня) не хочу платити цілий рік», — написала вона у соцмережі.

У компанії відповіли негативно, заявивши, що підключення до тарифного плану «Комфортний сезон» було доступне до 31 жовтня 2021 року і зараз доступний для переходу тариф «Фіксований» за ціною 7.96 грн. Цей тарифний план діятиме до 30 квітня 2022 року.

«Підключення до тарифного плану „Комфортний сезон“ було доступне до 31.10.2021 року. Зараз для підключення доступний тариф „Фіксований“ за ціною 7.96 грн, що діє до 30.04.2022 року», — повідомили в компанії.

Як писали «ФАКТИ», раніше у «Нафтогазі» пояснили, як українці можуть отримати знижку при оплаті рахунків за газ.

Зазначимо також, що Україна переходить на європейські стандарти обліку газу — тепер газ рахуватимуть не в кубометрах, а кіловат-годинах. Докладно про це у матеріалі «ФАКТІВ»: «Як українці рахуватимуть газ у кіловат-годинах: роз'яснення експерта».

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