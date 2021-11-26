Кому та на скільки підвищать пенсії з 1 грудня: «розшифрування» за категоріями пенсіонерів

Українцям з 1 грудня 2021 року підвищать пенсійні виплати, це стало можливим після підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, пише «Сьогодні».

Так, мінімальна пенсія підвищиться до 1934 грн з 1854, а максимальна — до 19 340 грн з 18 540 грн. Якщо ж українець досяг 65 років і при цьому має необхідний стаж роботи, то його виплати будуть не менше ніж 2600 грн. Але для цього важливо досягти для жінок 30 років стажу, а для чоловіків — 35 років. Нині такі пенсіонери отримують — 2400 грн.

Підвищення торкнеться не лише пенсіонерів за віком, а й інших груп населення. Наприклад, у зв'язку з втратою годувальника.

Таким українцям платитимуть:

• на одного утриманця — 1934 грн, зараз вони отримують — 1854 грн;

• на двох — 2320,8 грн, зараз — 2224,8 грн;

• на трьох та більше — 2901 грн, зараз — 4016,4 грн.

Також зміниться і «мінімалка» для постраждалих учасників Революції гідності та учасників бойових дій. Їм платитимуть 4061,4 грн, зараз вони отримують — 3893,4 грн.

Для наших співвітчизників з інвалідністю, які постраждали на війні, по-новому нараховуватиму пенсії. Вони отримають:

• інвалідність першої групи — 12 571 грн, зараз — 12 051 грн;

• інвалідність другої групи — 10 153,5 грн, зараз — 9733,5 грн;

• інвалідність третьої групи — 6962,4 грн, зараз — 6674,4 грн.

Для осіб, які їх доглядають, також змінять виплати. Вони можуть отримати від 290,1 грн. до 1934 грн, розмір допомоги від держави залежить від групи інвалідності. Сума підвищення для них буде незначною — наразі отримують від 278,11 до 854 грн.

Неповнолітні ув'язнені, які стали жертвами нацистських переслідувань та мають інвалідність, також отримають доплати від 580 грн до 967 грн, наразі вони отримують від 556,2 грн до 927 грн.

А колишні ув'язнені концтаборів отримають ще додаткові гроші. А саме:

• неповнолітні в'язні, які стали жертвами нацистських переслідувань, — 483,5 грн (463,5 грн зараз);

• колишні ув'язнені концтаборів та інших місць примусового утримання, нагороджені медаллю, — 386,8 грн (370,8 грн зараз);

• колишні ув'язнені концтаборів та інших місць примусового тримання — 290,1 грн (278,1 грн зараз).

Також підвищаться доплати особам з інвалідністю — від 580,2 до 967 грн, зараз же від 556,2 грн до 927 грн. грн. Сума залежить від групи.

А учасники бойових дій можуть отримати ще 483,5 грн доплати від держави (зараз 463,5), учасники війни, нагороджені медаллю, ще 386,8 грн (зараз 370,8), а учасники війни — 290,1 грн (278,1 грн зараз).

Як писали «ФАКТИ», в Україні з 1 грудня підвищиться допомога з безробіття. Виплати переглянуть у зв'язку із запровадженням нового прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 грудня цей показник збільшиться з 2379 грн до 2481 грн.

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