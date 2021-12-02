У Мінфіні пообіцяли індексацію пенсій у 2022 році понад 10 відсотків

Індексація пенсій, яка має відбутися у березні 2022 року, планується вище 10 відсотків.

Як повідомляє «Цензор.НЕТ», про це у кулуарах Верховної Ради заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Щоправда, про конкретне збільшення виплат за всіма категоріями можна буде говорити після затвердження бюджету Пенсійного фонду.

Міністр заявив, що у ПФУ «немає дірки», а є незабезпечений дефіцит, що покривається із загального бюджету. Так, покриття дефіциту Пенсійного фонду передбачається у розмірі 205 мільярдів гривень.

Сергій Марченко також заявив, що у бюджеті на наступний рік передбачено достатньо коштів для субсидій, але у разі потреби ці показники будуть переглянуті, хоч і не раніше за друге півріччя.

Нагадаємо, що 2 грудня Верховна Рада затвердила Закон «Про Державний бюджет на 2022 рік».

Фото з Pixabay.

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