Важливим є не тільки стаж: у ПФУ навели формулу розрахунку пенсії на підставі розміру заробітної плати

В умовах солідарної системи пенсійного забезпечення, яка зараз існує в Україні, ключовими факторами для визначення розміру пенсії є придбаний страховий стаж та заробітна плата, що отримувалася, нагадали в Одеському обласному главку Пенсійного фонду.

Розмір зарплати, з якої сплачуються страхові внески, впливає на розмір пенсії. Отримання українцями зарплати у конвертах у майбутньому позбавляє людину можливості отримувати належну пенсію.

У статті 40 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» йдеться, що для обчислення пенсії враховується зарплата (дохід) за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера можна враховувати зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за такою формулою:

Зп = Зс х (Ск: К), де:

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії у гривнях;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачені страхові внески, за три календарні роки, що передують році звернення за призначенням пенсії;

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожен місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn);

К — страховий стаж протягом місяців, які враховані визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.



Спочатку слід визначити індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (КЗТ). Цей показник розраховується розподілом фактичної, у розрізі кожного місяця, заробітної плати застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески, на середню заробітну плату (доходу) в Україні за відповідні місяці.

Наприклад, офіційно нарахована людині у березні 2021 року заробітна плата склала 9100,00 грн. Середня зарплата загалом по Україні за цей місяць склала 12 349,97 грн. Індивідуальний показник — 0,73684 (9100/12349,97).

Надалі всі розраховані коефіцієнти підсумовуються за період, протягом якого враховується вести для обчислення пенсії. Це буде показником у формулі Ск.

Безперервний період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим за 60 календарних місяців.

Наприклад. Сума коефіцієнтів за період страхового стажу з 01.07.2000 до 31.03.2021 склала 257,63801. Розділивши цю суму на кількість місяців страхового стажу (К) за цей період (після проведеної оптимізації їх залишилося 206) отримуємо індивідуальний коефіцієнт заробітку. У прикладі він становить 1,25067.



Наступним кроком визначаємо середньомісячну зарплату, з урахуванням якої розраховується безпосередньо розмір пенсії (Зп). Вона визначається як добуток коефіцієнта заробітної плати та величини середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, за три календарні роки, що передують році звернення за призначенням пенсії.



Дані про середню заробітну плату в цілому за відповідні роки та місяці можна знайти на сайті Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua)



Для осіб, які звернулися за призначенням пенсії у 2021 році, цей показник становить — 9118,81 грн.



Таким чином, заробітна плата (Зп) для обчислення пенсії за формулою становить: 1,25067×9118,81 грн. = 11404,63 грн.



Формулу розрахунку розміру пенсії наведено у статті 27 закону.



П = Зп х Кс, де:



П — розмір пенсії у гривнях;



Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія;



Кс — коефіцієнт страхового стажу.



Коефіцієнт страхового стажу (Кс) розраховується як співвідношення суми місяців страхового стажу та величини позначки одного року страхового стажу (у відсотках). На сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%.



При страховому стажі, наприклад, 35 років 2 місяці коефіцієнт страхового стажу становить 0,35167.



Підставивши всі дані до формули, отримаємо основний розмір пенсії 4010,66 грн (11404,62×0,35167).



З розрахунків видно, чим вища зарплата, тим вищий розмір пенсії.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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