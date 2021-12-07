Касові апарати, зміна ставок єдиного податку, розрахункові книги: правила для ФОП хочуть змінити

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт, який несе значні зміни для підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

У документі за № 6348 пропонується суттєво оновити правила роботи для платників єдиного податку. Зокрема, зміняться умови віднесення платника до групи оподаткування та доповниться перелік заборонених для спрощенців видів діяльності.

Тепер до першої та другої групи платників єдиного податку не зможуть бути віднесені підприємці, що займаються:

- оптовою торгівлею та посередництвом у даному виді торгівлі;

- торгівлею хутряними виробами;

- торгівлею складними побутовими товарами (у т.ч. медичного призначення) вартістю понад половину розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року;

- виробникам, постачальникам та продавцям ювелірних виробів;

- торгівлею підакцизними товарами та лікарськими препаратами;

- інтернет-провайдерам;

- торгівлею секонд-хенду;

- розповсюджувачам лотерей;

- рієлторам та оцінювачам;

- будівельникам та ремонтникам;

- приватним лікарям та клінікам.

У законопроєкті також пропонуються такі зміни:

Збільшення порога доходу платників єдиного податку третьої групи, які мають понад 10 найнятих працівників, до 3000 мінімальних зарплат.



Органи місцевого самоврядування зможуть самостійно встановлювати ставки для третьої групи платників єдиного податку (від 1,5 до 3% при сплаті ПДВ та від 2,5 до 5% - при включенні ПДВ до складу єдиного податку).

Відновлення системи обліку доходів та витрат ФОП — платників єдиного податку — як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Обов'язкове впровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО) лише юрособами та платниками єдиного податку третьої групи.

Заборона вимагати у фізособи або її працівників будь-які документи щодо походження товару при проведенні фактичної перевірки.

Встановлення вимог щодо загального обліку товарних запасів (у разі кількох торгових точок) фізособами-підприємцями.

Надання сільським та селищним радам права приймати рішення про можливість торгівлі лікарськими засобами на території громади без застосування РРО із застосуванням розрахункових книг.

Обмеження комісійної винагороди банку за надання послуг із прийому платіжних коштів на оплату товарів та послуг.

Без РРО хочуть дозволити працювати платникам єдиного податку першої, другої та четвертої груп.

Експерти вважають, що документ суперечить повсюдній політиці загальної фіскалізації, оскільки пропонується скасувати використання РРО для «спрощенців» другої групи.

Вони також зазначають, що збільшується податкове навантаження на дрібний бізнес — їм піднімають податки, а великим — третій групі — пропонують зменшити навантаження.

У податковій пояснили, чи потрібно ФОП на загальній системі оподаткування звітувати, якщо він у звітному періоді не отримував доходи.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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