Підвищення тарифів на газ неминуче, але ціновий удар по споживачах можна пом'якшити: названо умову

У той час, як у Мінекономіки спрогнозували зростання на комуналку на найближчі три роки, колишній керівник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв не виключив, що тарифи на газ у 2022 році для побутових споживачів будуть встановлені «за комерційним прогнозом».

Як повідомляє УНІАН, про це Коболєв заявив під час панельної дискусії «Як Україні пройти енергетичну кризу і до чого готуватись у майбутньому?»

«Тариф-2022 має бути встановлений за комерційним прогнозом на наступний рік. Тобто це означатиме підвищення тарифу. І це те, на що влада погодилася в останньому меморандумі з МВФ», — зазначив він.

Колишній керівник НАК вважає, що пом'якшити дію зростання цін можуть лише субсидії, проте залишається відкритим питання, чи будуть на це гроші у держави.

Нагадаємо, що днями у Національній комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг оприлюднили проекти постанов щодо зміни тарифів на розподіл газу. Ці документи винесуть на обговорення, яке проходитиме з 13 до 15 грудня.

Фото з Pixabay.

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