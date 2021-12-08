27.13 / 27.33 30.52 / 30.89
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Розмір виплат не зменшиться: як достроково вийти на пенсію після скорочення чисельності працівників на підприємстві

23:30 8 грудня 2021
пенсія

У разі скорочення штатів на підприємстві особи передпенсійного віку мають право на достроковий вихід на пенсію. Але необхідно, щоб виконувалися деякі умови. Таке роз'яснення дали в управлінні праці та соціального захисту населення.

Право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений за скороченням штатів або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця). До пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора роки і має бути напрацьований повний стаж (30 років для жінок, 35 років для чоловіків).

Читайте також: Українців змусять йти на заслужений відпочинок раніше за термін: чому це невигідно майбутнім пенсіонерам

Також потрібно, щоб звільнений працівник протягом семи днів зареєструвався у службі зайнятості. Якщо для особи не зможуть підібрати потрібну роботу, то закон гарантує право на достроковий вихід на пенсію. Звичайно, все це за умови, що претендент на пенсійні виплати не перейде до лав працюючих.

Читайте також: Пенсійний вік можуть знизити на 5−10 років: Мін'юст роз'яснив, кого це стосується

Звертаючись до Пенсійного фонду для призначення виплат, до заяви потрібно буде додати ще й клопотання про достроковий вихід на пенсію.

Читайте також: На пенсію — о 45: хто має право піти на «заслужений відпочинок» достроково

«Розмір пенсії визначається залежно від набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. У зв'язку із достроковим виходом на пенсію, її розмір не зменшується», — нагадують представники органів соцзахисту.

Нагадаємо, демографи підрахували, що в Україні до 65 років не доживають майже 40% чоловіків.

Фото pixabay.com

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Кейт Міддлтон

У червоній святковій сукні та у сережках королеви: Кейт Міддлтон стала господинею різдвяного концерту

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.