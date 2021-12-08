Розмір виплат не зменшиться: як достроково вийти на пенсію після скорочення чисельності працівників на підприємстві

У разі скорочення штатів на підприємстві особи передпенсійного віку мають право на достроковий вихід на пенсію. Але необхідно, щоб виконувалися деякі умови. Таке роз'яснення дали в управлінні праці та соціального захисту населення.

Право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений за скороченням штатів або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця). До пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора роки і має бути напрацьований повний стаж (30 років для жінок, 35 років для чоловіків).

Також потрібно, щоб звільнений працівник протягом семи днів зареєструвався у службі зайнятості. Якщо для особи не зможуть підібрати потрібну роботу, то закон гарантує право на достроковий вихід на пенсію. Звичайно, все це за умови, що претендент на пенсійні виплати не перейде до лав працюючих.

Звертаючись до Пенсійного фонду для призначення виплат, до заяви потрібно буде додати ще й клопотання про достроковий вихід на пенсію.

«Розмір пенсії визначається залежно від набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. У зв'язку із достроковим виходом на пенсію, її розмір не зменшується», — нагадують представники органів соцзахисту.

Нагадаємо, демографи підрахували, що в Україні до 65 років не доживають майже 40% чоловіків.

Фото pixabay.com

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