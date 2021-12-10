Субсидії на комуналку: як перевірити онлайн та що робити боржникам

Сім'ям, яким було призначено житлову субсидію, важливо знати, що нарахування виплат буде припинено у т.ч., якщо субсидіант накопичить борги за комунальні послуги за більш ніж 3 місяці. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 848 у редакції від 18 листопада 2021 року.

Крім того, нарахування допомоги припиниться тим домогосподарствам, хто вже має заборгованість у розмірі вище 20 неоподатковуваних мінімумів.

У цьому випадку малозабезпеченим громадянам варто звернутися до постачальників послуг та укласти з ними договір про реструктуризацію заборгованості .

Перевірити, чи призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, можна он-лайн за допомогою Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій .

Нагадаємо, подати заяву на субсидію тепер також можна в онлайн-режимі за допомогою програми «Дія». Ця опція з'явилася там наприкінці листопада 2021 року.

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