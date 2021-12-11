Це провал: Нацбанк назвав винуватих у зриві податкової амністії в Україні

Національний банк України звинуватив українські банки в тому, що ті зривають податкову амністію, яку було запущено в Україні з 1 вересня 2021 року. В НБУ заявили, що людям відмовляють у відкритті рахунків та у внесенні на них готівки, хоча, як запевняє регулятор, він створив для цього всі умови, пише Укррудпром.

«Національному банку надходять звернення, у тому числі на телефонну „гарячу лінію“, від громадян, які мали намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням та зверталися до банків (відділень банків) для відкриття спеціальних рахунків особисто, але отримали відмову у наданні такої послуги або дзвонили до кол-центрів банків і не змогли отримати якісну консультацію, оскільки працівники банку не володіють інформацією щодо порядку відкриття спеціальних рахунків для декларування», — йдеться у внутрішньому листі Національного банку № 57−0010/116 336, розісланому за банківською системою.

У банках визнають, що не відкривають населенню спецрахунки для внесення готівки під податкову амністію. Оскільки не можуть провести фінансовий моніторинг цієї готівки за чинними правилами фінансового моніторингу. Саме цим пояснюють провальні результати декларування та всієї кампанії з податкової амністії.

Так, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що з вересня до грудня амністовано лише 290 млн грн.

Як писали «ФАКТИ», податкова амністія, яка стартувала в Україні 1 вересня, триватиме до 1 вересня 2022 року. Після її проведення Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку купівлі фізичними особами об'єктів нерухомості чи дорогих речей без задекларованих доходів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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