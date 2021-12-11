«Зеленський підтримує»: Шмигаль оголосив про запуск в Україні першого етапу накопичувальної пенсійної системи

Для того, щоб у майбутньому українці не залишилися без накопичень після виходу на заслужений відпочинок, уряд запроваджує накопичувальну систему.

На першому етапі накопичувальна пенсійна система запроваджується для працівників підприємств великої приватизації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Президент України підтримує цю ініціативу, і я впевнений, що парламент також її підтримає», — повідомив Шмигаль після засідання уряду 9 грудня.

Йдеться про те, що інвестор, який купує державний об'єкт, протягом двох років після приватизації сплачуватиме внески до недержавних пенсійних фондів для більш ніж половини працівників підприємства.



Внески становитимуть щонайменше 4% від зарплати.

За словами міністерки соцполітики Марини Лазебної, за бажання майбутній пенсіонер може вносити на рахунок додаткові суми.

Чиновниця уточнила, що це є експериментальний проєкт. Він триватиме два роки. У проєкті передбачено, що додаткове накопичувальне пенсійне забезпечення від підприємства входитиме до соцпакету при працевлаштуванні, як у більшості країн світу.

Нагадаємо, накопичувальну пенсійну систему в Україні хочуть запровадити максимум з 2024 року. У Мінсоцполітики пропонували модель накопичувальних внесків, коли на індивідуальні рахунки людей надходять кошти з трьох джерел. Обов'язкові внески у розмірі 1% сплачує роботодавець. Добровільні внески на власні індивідуальні рахунки у розмірі 1% сплачують усі працівники з власної заробітної плати чи доходу.

На індивідуальні рахунки людей, які не відмовилися від добровільної сплати накопичувальних внесків з власної зарплати, держава перераховує додаткові заохочувальні внески у розмірі 1%.

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