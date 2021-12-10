Сплачуватимуть 4%: деякі українці отримають гроші на пенсію від роботодавців

На державних підприємствах, які потраплять до списку на велику приватизацію, працівникам буде запропоновано спеціальну соціальну програму. Майбутній власник має подбати про накопичувальні пенсії для співробітників. Таке рішення затверджено на рівні Кабміну 9 грудня, повідомляє Мінсоцполітики.

Додаткове зобов'язання запроваджується для роздержавлених підприємств, які збережуть основний профіль діяльності та у штаті яких налічується понад 100 працівників. Передбачено, що не менше 50% персоналу мають бути охоплені пенсійною програмою. Внески за накопичувальний рахунок становитимуть не менше 4% зарплати працівника та перераховуватимуться роботодавцем. За бажання майбутній пенсіонер може вносити на рахунок додаткові суми.

«Це експериментальний проект. Він триватиме два роки, — розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна. — Ми розповсюдимо практику, коли додаткове накопичувальне пенсійне забезпечення від підприємства є нормою при працевлаштуванні, як у більшості країн світу… Пенсійні накопичення мають стати модою, а потім нормою. Підприємство без пенсійної програми має бути винятком, а чи не правилом».

Щоб зацікавити роботодавців долучитись до нової пенсійної програми, підприємство отримає податкові пільги. Пенсійні внески можуть не включатися до фонду оплати праці, не оподатковуватись ПДФО та військовим збором. У виборі пенсійної програми підприємства не обмежені: кошти можуть акумулюватися в одному з діючих недержавних пенсійних фондів або в корпоративному фонді, або це питання можна залишити на вибір працівника.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики ініціювало введення накопичувальних пенсій для медиків та поліцейських. Проект рішення про це вже підготовлений і чекає на прийняття Радою.

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