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Гроші

Накопичувальні пенсії в Україні: Кабмін хоче поекспериментувати на медиках і поліцейських

16:13 28 вересня 2021
лікарня

Мінсоцполітики одночасно з пропагандою накопичувальних пенсій пропонує законодавчо закріпити такі пенсійні програми для медиків і поліцейських. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Новаторський проект для двох груп бюджетників вже розроблено та узгоджено з Міністерством внутрішніх справ і Міністерством охорони здоров'я. «Це буде додаткова програма мотивації», — вважає міністр.

«Ми хочемо запропонувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для окремих професійних груп. Це медики і поліцейські… Надалі можна буде поширити досвід накопичувальних пенсій на соціальних працівників, вчителів, військових», — зазначила голова Мінсоцполітики.

Ще один пілотний проект від міністерства буде спрямований на працівників колишніх державних підприємств, які підпали під програму великої приватизації. На цих заводах/компаніях також пропонується мотивувати нового власника запускати накопичувальні пенсійні програми.

«Ми хочемо запустити пілотний проект на об'єктах великої приватизації через зобов'язання із соціальної відповідальності нових власників цих об'єктів», — уточнила міністр.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики вже розповіли, якою бачать пенсійну і реформу і що означатиме для працюючих впровадження накопичувальних пенсій. За розрахунками міністерства, додаткове відрахування працівником 2% зарплати в накопичувальний фонд і ще 2% перерахованих роботодавцем повинні через 35 років перетворитися на подвоєну середню пенсію.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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