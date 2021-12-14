Розрахують за особливою формулою: як зміняться пенсії «чорнобильців» у 2022 році
З 1 січня 2022 року в Україні набуде чинності закон про підвищення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Буде переглянуто як виплати по інвалідності, так і пенсії у зв'язку з втратою годувальника.
Як нагадав ресурс На пенсії, мінімальні пенсії за інвалідністю внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлено на рівні:
- для І групи інвалідності — 6 тисяч гривень;
- для ІІ групи інвалідності — 4,8 тисячі гривень;
- для ІІІ групи інвалідності — 3,7 тисячі гривень;
- для дітей з інвалідністю — 3,7 тисячі гривень.
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Пенсії за інвалідностю ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а також пенсії у зв'язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи розраховують за особливою формулою — замість суми зарплати (доходу) можуть використати п'ятикратний розмір мінімальної зарплати в Україні.
Крім того, встановлено мінімальний розмір пенсійних виплат чорнобильцям з інвалідністю І групи — вони не можуть бути нижчими за середню зарплату в Україні (для ІІ групи інвалідності мінімальна виплата встановлена на рівні 80% середньої зарплати, для ІІІ групи — 60%).
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З 1 березня пенсії чорнобильцям з інвалідністю мають бути проіндексовані. Коефіцієнт перерахунку становитиме щонайменше 10%.
Нагадаємо, 14 грудня в Україні відзначають День пам'яті ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС — саме цього дня над зруйнованим енергоблоком закінчили будівництво першого саркофагу.180
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