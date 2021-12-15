Долар та євро подешевшали: як зміняться курси валют до Нового року

Після суттєвого падіння курсу національної валюти, що розпочалося у листопаді, курс гривні знову пішов угору. За останній тиждень, з 8 грудня, долар подешевшав на 33 копійки, а євро — на 20 копійок. У середу, 15 грудня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,00 грн за долар і 30,53 грн за євро. Гривня зміцнилася на 20−30 копійок і на готівковому валютному ринку. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,96 грн, купити — по 27,19 грн; євро — здати по 30,32 грн, купити — по 30,71 грн. Проте експерти вважають, що найближчим часом курс гривні до основних валют знову знизиться.

«У вівторок долар США щодо гривні знову подолав рівень 27 грн, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ виходив на міжбанк і продав близько 50 млн доларів. Торгова сесія вівторка з валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,09 грн, курс євро зміцнився до позначки 30,61 грн.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано облігації шести випусків у гривнях із термінами погашення протягом 6, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців, а також 12 місяців — у доларах США. До держбюджету було залучено 10,77 млрд грн. Популярністю користувалися «короткі» папери, оскільки за «довгими» середньозважена прибутковість залишилася на колишньому рівні. З цієї причини нерезиденти проігнорували це розміщення.

Минулого тижня правлінням Національного банку України було ухвалено рішення підвищити облікову ставку до 9,0% річних. Регулятор зважився на такий крок для стимуляції подальшого зниження інфляції, тому що показник знаходиться на позначках, що суттєво вищі за прогнозні. Таке рішення не призвело до зростання прибутковості ОВДП, і гривня залишається під тиском.

Вважаю, що цього тижня долар до гривні зміцниться до рівня 27,15 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 30,65 грн", — прогнозує аналітик.

Нову хвилю девальвації гривні можуть спричинити зовнішні фактори, вважають експерти.

«Курс української валюти в середу, 15 грудня, на відкритті ринку — на рівні 27,15 грн за долар, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Покупці перехопили ініціативу та активно купують американський долар із самого початку торгів.

На ринок повернулися нерезиденти, які реагують на фон новин про ймовірність вторгнення РФ в Україну. Прикордонні українські області готують територіальну оборону. Після переговорів між президентами США та РФ сторони продовжують словесне пікірування та роблять взаємні заяви, загрожуючи жорсткими наслідками. Нерезиденти також реагують на погіршення настроїв на світових ринках, інфляцію, що зростає, і можливе посилення грошово-кредитної політики, а також оцінюють можливі ризики нового штаму «Омікрон».

На ринку беруть участь спекулянти, які активізувалися після підходу курсу до позначки 27 грн за долар і нижче.

Найближчим часом гривня продовжить ослаблення до 27,2 грн за долар. Якщо нерезиденти будуть активними, а НБУ пасивним, то курс може піти й нижче. Вже після закриття торгів ринки стежитимуть за результатами засідання Федеральної резервної системи США, які можуть вплинути на світові фінансові ринки та надавати на гривню", — вважає Андрій Шевчишин.

Раніше експерти прогнозували суттєву девальвацію національної валюти до Нового року. Як повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб, до кінця грудня долар може торгуватися в діапазоні 27,8−28,3 грн, євро — в діапазоні 30,5−31,1 грн.

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