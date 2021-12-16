У 2022 році розмір допомоги з безробіття зміниться тричі: що важливо знати

Розмір допомоги з безробіття (на неї, до речі, можуть претендувати навіть ті, хто ще не працював) у 2022 році буде збільшуватися поетапно, проте розмір максимальної допомоги з безробіття не буде перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму.

Таким чином, виплата буде наступною:

з 1 січня — 9924 гривень (прожитковий мінімум на цю дату для людей працездатного віку складатиме 2481 грн);

з 1 липня — 10400 гривень (прожитковий мінімум складе 2600 гривень)

з 1 грудня — 10736 гривень (2684 гривень відповідно).

Мінімальний розмір допомоги з безробіття змінювати поки не планується. Наразі ж (на період дії карантину і протягом ще 30 днів після його завершення) ця сума становить від 650 гривень до 1 тисячі гривень.

Відзначимо, що даними Державної служби зайнятості, за підсумками першого півріччя 2021 року в Україні було зареєстровано 319 тис. безробітних, з них отримували державну допомогу 273 тис. осіб.

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