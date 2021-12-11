Допомогу з безробіття виплатять навіть тим, хто не працював ані дня. Але є умови

В Україні, де нещодавно було збільшено деякі соціальні виплати, непрацюючі люди можуть отримувати допомогу з безробіття навіть у разі відсутності страхового стажу. Про це повідомили у Мелітопольському міськрайонному центрі зайнятості, пише РИА «Мелитополь».

Так, якщо молодій людині до 35 років, і вона не має страхового стажу, оскільки, можливо, вона працювала без оформлення трудових відносин, то допомога йому буде призначена. Щоправда, мінімальна. На період карантину та 30 днів після його закінчення — це 1 тисяча гривень. Термін виплати такої допомоги — 180 календарних днів.

Якщо ж людина старша 35 років і не має страхового стажу, оскільки не працювала або працювала неофіційно, то згідно з чинним законодавством вона не має права на виплату допомоги по безробіттю.

Як писали «ФАКТИ», українці при виході на пенсію можуть виявити, що їм не вистачає страхового стажу для отримання встановлених законом пенсійних виплат. Це трапляється, якщо доводилося довго сидіти без офіційної роботи. Втім, період перебування у статусі безробітного можна буде зарахувати до страхового стажу, але при виконанні низки умов.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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