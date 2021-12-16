Киянам оновили платіжки за опалення: за що тепер платити

У грудні 2021 року жителі столиці почали отримувати оновлені платіжки за опалення та гарячу воду. Новації на брифінгу озвучив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

За його словами, у платіжках з'явився рядок «Абонплата», який включає витрати на обслуговування, ремонт та заміну лічильників, витрати виконавця послуг, пов'язані з функціонуванням абонентських та розрахункових служб, а також формуванням платіжок.

Розмір такої абонплати фіксований, і не залежить від метражу квартири, кількості зареєстрованих у ній людей та обсягів наданих послуг.

Зокрема, абонплата за послугу централізованого опалення становить 30,95 гривень та 21,63 гривень (з/без витрат на обслуговування будинкових лічильників), а за послугу з гарячого водопостачання абонплату встановлено на рівні 33,74 гривень та 15,35 гривень.

Також з'явилися нові рядки «Функціонування системи опалення» (виділена складова із загального обсягу тепла, спожитого всім будинком), «Функціонування системи гарячого водопостачання» (виділена складова із загального обсягу гарячої води, спожитої всім будинком) та «Мінімальна частка» (відображає мінімальне середнє споживання тепла для квартир з індивідуальними лічильниками).

Нагадаємо, у Кабміні очікують, що тарифи на газ, світло та тепло з 2022 року зростатимуть протягом трьох років поспіль.

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