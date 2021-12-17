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Підвищення не буде: кому у 2022 році не «світить» збільшення зарплати і чому

9:20 17 грудня 2021
Підвищення не буде: кому у 2022 році не «світить» збільшення зарплати і чому

Закон про державний бюджет на 2022 рік, що його Рада затвердила 2 грудня, не передбачає зростання мінімальної зарплати в Україні з 1 січня (з 1 грудня 2021 року вона збільшилася до 6500 гривень). Це пояснюється зобов'язаннями перед МВФ, відповідно до яких уряд має стримувати ріст мінімальної зарплати, допускаючи її динаміку не більш як на 2% рівня інфляції.

Таким чином, у 2022 році рівень мінімальної зарплати підніметься всього на 3%, а саме — до 6700 грн з 1 жовтня 2022 року. Це позначиться на виплатах працівників бюджетної сфери, оскільки їх виплати розраховують, виходячи саме з мінімальної зарплати.

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Проте тим же законом про державний бюджет передбачено можливість у термін до 31 грудня 2022 року встановити додаткові стимулювальні виплати для держслужбовців.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки прогнозують, що середня заробітна плата в Україні у 2022 році може досягти показника 15 778 гривень.

Фото Pixabay

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