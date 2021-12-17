«Абонентська плата» у платіжках за комуналку: за що з нас додатково беруть гроші та як розраховується сума

Кияни з грудня почали отримувати платіжки за комуналку з новими рядками, де вказано абонплату за обслуговування та функціонування систем опалення та гарячого водопостачання.

«Такий перебіг подій став можливим завдяки ухваленню закону «Про житлово-комунальні послуги», який затвердили у 2019 році «, — цитує видання «На пенсії» експерта у сфері житлово-комунального господарства Олега Попенка.

За його словами, ця абонентська плата прив'язана до прожиткового мінімуму, який збільшують двічі на рік, і регулярно підвищуватиметься і оплачуватиметься незалежно від сезону.

«Якщо брати в сумі, то українці додатково заплатять щомісяця на 2,01 млрд грн більше за комунальні послуги», — підрахував експерт.

Суми у платіжці рахуються за спеціальною формулою: 2* ПМ*2,58*0,15*К, де ПМ — прожитковий мінімум; 2,58 — середня кількість осіб у сім'ї; 0,15 — середня частка видатків на комуналку від загального доходу сім'ї; К — коефіцієнт (для опалення та води — 0,019, для сміття — 0,009).

Водночас директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін заявляв, що розмір такої абонплати фіксований, не залежить від метражу квартири, кількості зареєстрованих у ній людей та обсягів наданих послуг. За його словами, абонплата за послугу централізованого опалення становить 30,95 гривень та 21,63 гривень (з/без витрат на обслуговування будинкових лічильників); за послугу з гарячого водопостачання — 33,74 гривень та 15,35 гривень відповідно.

Абонплата включає витрати на обслуговування, ремонт та заміну лічильників, витрати виконавця послуг, пов'язані з функціонуванням абонентських та розрахункових служб, а також формуванням платіжок.

Фото з Pixabay

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