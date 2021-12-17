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Пенсія членам сім'ї померлого учасника АТО: за яких умов її можна отримати та які документи потрібні

14:46 17 грудня 2021
Боєць ЗСУ

При оформленні посвідчення члена сім'ї загиблого учасника АТО/ООС, що надає право на державні виплати втратившим працездантість, визначальним є причинно-наслідковий зв'язок смерті з пораненням або контузією, отриманими під час участі в антитерористичній операції, перебування безпосередньо в районах АТО в період її проведення.

Як пише «Пенсійний кур'єр», для отримання посвідчення члена сім'ї загиблого слід звертатися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення.

Слід подати заяву та такі документи:

  • свідоцтво про смерть (копію) або повідомлення про загибель особи;
  • документи про безпосередню участь померлого (загиблого або зниклого безвісти) в АТО;
  • ухвалу штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування.

Рішення про встановлення статусу приймаються у місячний строк від дня подання документів. Підставою для відмови у наданні такого статусу є відсутність документів та їхня недостовірність.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року підвищиться мінімальний рівень пенсії членів сімей загиблих учасників АТО/ООС. Підсумкові виплати становитимуть не менше 7 800 гривень.

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