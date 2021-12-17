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Середній розмір субсидії на комуналку збільшать у 2022 році: стало відомо на скільки

15:03 17 грудня 2021
Середній розмір субсидії на комуналку збільшать у 2022 році: стало відомо на скільки

В опалювальному періоді 2021−22 роки середній розмір житлової субсидії збільшиться до 2 тисяч гривень. Про це під час виступу у Раді 17 грудня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому він нагадав, що минулого опалювального періоду розмір виплати становив 1770 гривень.

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«Середній розмір субсидії (2020/2021) становив 1 770 гривень. В опалювальному сезоні цього року, 2021/2022, очікується на рівні 2 гривень і вище», — сказав глава уряду, нагадавши, що з травня 2021 року житлові субсидії виплачуються виключно у готівковій формі.

Нагадаємо, з листопада 2021 року заяву на оформлення субсидії можна подавати через «Дію», а в деяких випадках нараховану виплату доведеться повернути.

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