Українці перебувають у борговій ямі: стало відомо, як підвищення тарифу на розподіл газу позначиться на цінах на продукти

Через підвищення тарифу на розподіл газу збільшаться ціни на товари та послуги для українців, адже виробники закладуть свої витрати на ціни. Також збільшиться заборгованість із комунальних послуг. Про це заявив член економічного дискусійного клубу Олег Пензін, повідомляє РБК-Україна.

«Це вдарить і по нам з вами, тому що в ціні товару, який вироблятиметься на українських підприємствах з урахуванням цього газу, рано чи пізно він опиниться у нас з вами на полицях. І ми будемо його оплачувати. Зрештою, кінцевий споживач оплачує все», — сказав він.

На його думку, зростання тарифу на розподіл газу також вдарить по комунальній сфері, де й так важка ситуація, адже існує велика заборгованість за надані послуги.

Економіст наголосив, що влада не ухвалюватиме рішення про реструктуризацію боргів підприємств ЖКГ вічно.

«Ми з вами весь час знаходимося в тій борговій ямі. І власне, поки ситуація буде за цінами на газ такою, як вона є, то треба розуміти, що навряд чи люди стануть багатшими, а підприємства ЖКГ знайдуть кошти для того, щоб сплатити борги» , — сказав Пензін.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялося, що з 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може подорожчати в середньому на 4,1%. Такі розрахунки містяться у проектах рішень Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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